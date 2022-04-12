Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт: СМИ

Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как террористический акт.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник в полиции.

"Атака в метров районе Нью-Йорка Бруклин, в результате которой пострадали несколько человек, расследуется как террористический акт", - говорится в сообщении издания.

По тем же данным, подозреваемый - темнокожий мужчина, ростом около 165 см, весом около 100 кг. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", - говорится в сообщении.

Со своей стороны в полиции Нью-Йорка не подтвердили РИА Новости, что ситуация расследуется как теракт. "Я не могу подтвердить это, расследование еще ведется", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, после стрельбы в метро Нью-Йорка 13 людям понадобилась медицинская помощь, пятеро были ранены из огнестрельного оружия, один находится в критическом состоянии. На месте, возможно, сработала дымовая шашка. Подозреваемый в бегах.