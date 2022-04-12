В Финляндии активисты блокируют порт, закрывая доступ углю из России

Активисты организаций Greenpeace и Extinction Rebellion блокируют доступ к порту Ханко в Южной Финляндии железнодорожным составам с российским углем. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает во вторник финский Greenpeace.

Порт Ханко — один из трех финских портов, через которые экспортируется российский уголь на мировые рынки.

"Greenpeace требует от правительства Финляндии немедленно прекратить транзит российского угля и отказаться от использования российского ископаемого топлива до вступления в силу запланированных санкций ЕС", - говорится в сообщении.

Запланированные санкции ЕС по запрету российского угля должны вступить в силу только к августу.

"Нам нужно избавиться от ископаемого топлива сейчас, а не ждать неэффективных и медленных санкций", — приводится в сообщении цитата участника кампании Greenpeace по климату и энергетике Олли Тиайнена.

Железнодорожным оператором порта Ханко является эстонская государственная компания Operail. Два других железнодорожных маршрута в порты Коккола и Пори обслуживаются финскими государственными железными дорогами VR. Железнодорожная сеть в Финляндии принадлежит государству.