США готовы к взаимодействию в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ: посольство

Соединенные Штаты готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате, а также с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь этим странам в достижении всеобъемлющего и прочного мира. Об этом сообщили Арменпресс в посольстве США в Армении в ответ на недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Мы приветствовали встречу премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна и президента [Азербайджана] Алиева в Брюсселе 6 апреля, в том числе позитивный шаг по подготовке к мирным переговорам и двусторонней комиссии по делимитации границ.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе. Как заявил госсекретарь [США Энтони Блинкен] в телефонных разговорах с лидерами двух стран 5 апреля, мы продолжаем поощрять продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, подтверждая, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать в двустороннем формате и с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь этим странам в достижении всеобъемлющего и прочного мира», - говорится в сообщении американского посольства.