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Президент Армении принял исполнительного директора корпорации “Corporación América”

Президент Армении принял исполнительного директора корпорации “Corporación América”

Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня принял исполнительного директора корпорации “Corporación América” Мартина Эрнекяна и генерального директора международного аэропорта “Армения” Марсело Венде.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обсудили ход реализации текущих программ “Corporación América” в Армении и перспективы их расширения, а также вопросы развития переданного компании в концессионное управление ереванского аэропорта “Звартноц”.

Собеседники обменялись мнениями о ряде программ, которые реализуются или запланированы в Армении принадлежащими семье Эрнекян компаниями.

Были затронуты вопросы бизнес-среды Армении, привлекательных в инвестиционном плане сфер и инвестиционных возможностей, а также отношения Армения-диаспора.


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