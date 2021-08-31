Предстоящие на 13 апреля мероприятия
18:10, Апрель 12, 2022
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- 19:20 Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт: СМИ
- 18:55 В Финляндии активисты блокируют порт, закрывая доступ углю из России
- 18:36 США готовы к взаимодействию в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ: посольство
- 18:10 Предстоящие на 13 апреля мероприятия
- 18:06 Президент Армении принял исполнительного директора корпорации “Corporación América”
- 18:01 Премьер-министр Пашинян представил аппарату МЧС новоназначенного министра
- 17:42 Мы не отклонимся от нашего пути к независимости: президент Арцаха
- 17:41 СМИ: жители Шри-Ланки бегут в Индию из-за дефицита продовольствия
- 17:29 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 499,7 млн
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-04-22
- 17:24 Азиатские индексы - 12-04-22
- 16:44 Президент Армении принял исполняющего обязанности председателя Высшего судебного совета Гагика Джангиряна
- 16:37 В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник
- 16:27 Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 42
- 16:06 Братья и сыновья погибших в войне военнослужащих будут освобождены от обязательной воинской службы
- 15:47 Конверт, посвященный 30-летию установления дипотношений между Арменией и Египтом с изображением Арарата и пирамид
- 15:33 МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Афганистана
- 15:29 Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
- 14:59 Араик Арутюнян принял посла Германии в Республике Армения Виктора Рихтера
- 14:54 Премьер-министр Армении принял исполнительного директора компании «Корпорасион Америка аэропорты»
- 14:50 Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России
- 14:41 СМИ: вопрос о нефтяном эмбарго против РФ грозит расколоть единство ЕС
- 14:30 Отныне армянская продукция в магазинах будет выделяться специальными логотипами
- 14:29 В резиденции президента РА состоялась церемония принятия присяги судей
- 13:59 Закрытие 11 аэропортов на юге России продлено до 19 апреля
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