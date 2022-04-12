Премьер-министр Пашинян представил аппарату МЧС новоназначенного министра 

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату министерства по чрезвычайным ситуациям новоназначенного министра Армена Памбухчяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян пожелал г-ну Памбухчяну успехов в его важной работе и выразил надежду, что в результате его пребывания в должности эффективность МЧС повысится.

“Обычно в подобных случаях мы назначаем нового министра, провожаем бывшего министра и благодарим его за проделанную работу. Вы знаете, что в данном случае мы имеем несколько иную, необычную или даже беспрецедентную ситуацию. И я должен сказать вам честно и искренне, что я очень сожалею о таком развитии событий.

Произошедшее и по-человечески, и морально, и политически очень болезненно лично для меня. Вы знаете, что после 44-дневной войны я предложил господину Пилояну должность министра по чрезвычайным ситуациям, я доверил эту должность, и мы работали за это время и имели взаимно уважительное отношение друг к другу.

Но я думаю, мы должны четко констатировать, что, в конце концов, верховенство закона в Республике Армения не должно быть просто фразой, равенство перед законом не должно быть просто фразой, и, в конце концов, это было так и до этих событий. Надеюсь, что мы все очень четко и прямо понимаем этот посыл”, — сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, понятно, что сегодня нигде в Республике Армения нет очень высокого уровня благосостояния. “Тем более, мы страна, в которой есть проблемы бедности, социальные проблемы и, в целом, острые вызовы безопасности. Мы должны понимать, что от каждого из нас требуется приложить большие усилия, да, пройти через большие лишения, чтобы суметь решить стоящие перед нашей страной задачи, решить проблемы в системе государственного управления, повысить ее эффективность, и, наконец, сделать наше служение народу все более и более эффективным. Думаю, это должно быть главным посылом сегодняшнего дня.

Господин Памбухчян, хочу желать удачи и Вам, и всему аппарату министерства. И также хочу сказать, что речь все-таки идет о верховенстве права, и не будем забывать о презумпции невиновности, так как по законодательству Армении, любое лицо невиновно до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Этой презумпцией и будем руководствоваться”, - отметил Никол Пашинян.

Армен Памбухчян поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие и заверил, что не пожалеет сил и энергии, чтобы оправдать ожидания главы правительства и общества. “Я не новичок в этом министерстве, знаю все задачи и приоритеты. С Вашего позволения, хочу отметить, что в течение своего пребывания в должности я буду руководствоваться повесткой дня и ценностями, принятыми правительством и политической командой”, — сказал новоназначенный министр по чрезвычайным ситуациям.