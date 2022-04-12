Мы не отклонимся от нашего пути к независимости: президент Арцаха

Право народа Арцаха на самоопределение было и будет главным ориентиром внешней политики правительства. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на встрече с руководством областной администрации и главами общин Аскерана, подчеркнув, что официальный Степанакерт не отклонится от этой повестки дня.

«То, что право народа Арцаха на самоопределение не подлежит торгу, однозначно. Мы не отклонимся от нашего пути к независимости», - сказал Араик Арутюнян.

В ходе встречи президент Арцаха поговорил о последних геополитических развитиях и о предстоящих в этом контексте шагах. Он отметил, что Арцах вступает в новый сложный этап в связи с российско-украинскими событиями.

Араик Арутюнян также коснулся действий Азербайджана, в частности, того, что Баку 24 марта в очередной раз нарушил положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и не скрывает своих амбиций.

«Азербайджан нарушил условие и, в первую очередь, поставил под сомнение миссию российских миротворческих сил», — сказал президент Арцаха.