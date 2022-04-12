Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-04-22

ЕРЕВАН, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 апреля, курс доллара США сократился на 1.71 драмa и составил 473.13 драм. Курс евро сократился на 3.95 драмa и составил 514.20 драм. Курс российского рубля сократился на 0.10 драмa и составил 5.96 драм. Курс британского фунта сократился на 3.70 драмa и составил 615.73 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 47.67 драмa и составила 29685.97 драм. Цена серебра выросла на 5.11 драмa и составила 381.05 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.