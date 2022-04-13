Система электронных закупок будет модернизирована

Система электронных закупок в Армении нуждается в модернизации. С этой целью Министерство финансов РА начало процесс модернизации электронных закупок.

В беседе с «Арменпресс» начальник отдела политики закупок Министерства финансов РА Сергей Шахназарян отметил, что целью является создание новой системы электронных закупок, отвечающей современным требованиям, включающей всех заказчиков.

«Сегодня в системе электронных закупок могут находиться не все клиенты. Например, в систему электронных закупок не включены государственные некоммерческие организации, общественные некоммерческие организации, общественные торговые организации. В результате модернизации у нас будет полная электронная система, не будет бумажного оборота, повысится уровень прозрачности системы», - представил Сергей Шахназарян.

Он подчеркнул, что планируется создать новую систему, которая будет охватывать все бизнес-процессы закупок, за счет нового инструментария будут более точные данные. Это, в свою очередь, поможет повысить прозрачность и обеспечить достаточный уровень анализа.

«У нас есть все необходимые инструменты, но это модули, разработанные в разное время. Ведь электронные закупки - это не просто соревновательный модуль. Он включает в себя планирование, аукционы, учет контрактов, управление контрактами, выполнение платежей и набор подмодулей отчетности. В принципе, они у нас есть, но каждый модуль разрабатывался в разное время. И интегрировать их друг с другом, чтобы иметь более качественно работающую систему, условия, которые мы сегодня имеем, они не позволяют», - сказал Сергей Шахназарян.

По его словам, система электронных закупок, по сути, морально изношена. Система электронного конкурса работает с 2012 года, работает уже около 10 лет, есть необходимость в ее обновлении.

«У нас возникают проблемы с точностью статистики. Бывают случаи, когда после завершения тендеров заказчики заполняют систему отчетности вручную. Это проблематично с той точки зрения, что информация может быть заполнена некорректно. В случае новой системы вся эта информация будет генерироваться автоматически», - отметил он.

В настоящее время министерство приступило к сбору предложений по модернизации системы электронных закупок. По словам Сергея Шахназаряна, партнерам некоммерческого сектора, подразделениям, представляющим гражданское общество, было предложено представить свои предложения, которые можно включить в техническое задание системы. Могут быть предложения по статистике, прозрачности и по другим вопросам. Представитель министерства подчеркнул, что в основе этого нового процесса заложена логика того, чтобы все заинтересованные стороны были удовлетворены новой системой.

За этапом сбора предложений последует оптимизация бизнес-процессов, разработка технического задания системы. Новая система электронных закупок окончательно будет готова в следующем году.

Анна Гзирян