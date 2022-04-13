Эммануэль Макрон встретится с представителями армянской общины Франции

В преддверии второго тура президентских выборов во Франции намечена встреча представителей армянской общины с Эммануэлем Макроном, вновь претендующим на президентское кресло.

В беседе с «Арменпресс» сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член Бюро АРФД Мурад Папазян отметил, что ожидается, что Эммануэль Макрон представит армянской общине свои предложения на ближайшие пять лет.

«Связь с Эммануэлем Макроном, работа с ним непрерывна. Он всегда присутствует на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции, на мероприятиях, посвященных 24 апреля. В течение года бывают встречи с ним, с его командой и министрами. Даже если у нас возникают какие-то недовольства, мы представляем их на общественной трибуне, например, в связи с 44-дневной войной, относительно факта, что Франция продавала оружие Азербайджану. Мы осудили это, мы говорили об этом с президентом Макроном. Напомним, что присутствие Франции в Минской группе ОБСЕ в качестве страны-сопредседателя имеет очень важное значение. Даже если война на Украине немного мешает, или между сопредседателями Минской группы ОБСЕ возникают разногласия, мы все равно должны поощрять Францию продолжать свою работу в качестве страны-сопредседателя», - сказал Мурад Папазян.

Говоря о другом кандидате второго тура президентских выборов, лидере ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, Мурад Папазян сказал, что у них не было с ней никаких отношений, потому что они всегда отказывались от сотрудничества с ультраправыми силами.

«Мы не можем представить себе - проголосовать за Марин Ле Пен. Мы всегда отвергаем ультраправых. Они предлагают опасную политику. Для Франции правый президент будет большой проблемой, это серьезно ослабит ее позиции на международной арене. Марин Ле Пен для нас не альтернатива», - сказал Мурад Папазян.

В первом туре президентских выборов Франции ни одному из кандидатов не удалось набрать большинства голосов. Подсчет бюллетеней на выборах, состоявшихся 10 апреля, показал, что действующий президент Эммануэль Макрон получил 27,8% голосов, а лидер Национального фронта Марин Ле Пен - 23,1%.

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.

Анна Гзирян