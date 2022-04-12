Количество погибших в результате обрушения тропического шторма "Меги" на Филиппины увеличилось до 42. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает агентство France-Presse со ссылкой на сводки, опубликованные властями республики.

В понедельник городская администрация по управлению рисками стихийных бедствий Бейбей-сити опубликовала отчет, в котором сообщалось о 17 погибших. В частности, в провинции Лейте погибли 14 человек, 16 пострадали, еще шесть числились пропавшими без вести. В регионе Восточные Висайи погибли три человека, еще шесть пропали без вести.

10 апреля тропический шторм "Меги" обрушился на острова Самар, Билиран и Лейте в восточной части Филиппин. По информации Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб, максимальная скорость ветра в его пределах составляла 20,8 м/с с порывами до 29,1 м/с.

Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики сообщил, что тропический шторм затронул более 139,1 тыс. человек на Филиппинах. Циклон распространился на девять регионов: Бикольский регион, Западные Висайи, Центральные Висайи, Восточные Висайи, Северный Минданао, Давао, Сокксксархен, Карага и Автономный регион Бангсаморо в Мусульманском Минданао (АРБММ). Более 38,3 тыс. семей были перемещены из своих домов, 4,5 тыс. человек заранее эвакуировались.