Боевая машина армянского производства может заменить солдата на поле боя

Техника, созданная армянскими инженерами, может заменить солдата во время боевых действий. По словам основателя компании «Исатек Роботикс» Ваана Исаджаняна, устройство «Скорпион» размером с человека, и может делать все то, что делает солдат, то есть вести полноценный бой.

«Робот-солдат», как называют устройство создатели, был готов с 2017 года, но еще не прошел испытания и дальнейшее серийное производство. В беседе с «Арменпресс» основатель компании упомянул, что идея «наземного беспилотника» возникла еще в начале 2000-х годов.

После окончания машиностроительного факультета Политехнического университета Армении, отслужив в армии, Исаджанян вместе с братом в 2000-х годах открыли инженерную компанию, которая занялась изготовлением дистанционно-управляемых конструкций, в основном ворот. В последующие годы они выполняли и более сложные заказы, такие как разработка производственных роботов для американской компании и устройства для огранки искусственных бриллиантов. Вокруг их дела объединились программисты, инженеры и механики. Сейчас Исаджанян работает со своим братом и отцом.

«Помню, когда вернулся со службы, мы с братом решили создать устройство дистанционного управления, которое будет использоваться в армии. После войны 2016 года мы поняли, что нужно ускорить процесс создания такого устройства. Главным мотивом стала четырехдневная война, и, оставив семью в Беларуси, я приехал в Армению. В 2017 году у нас уже был начальный образец», - рассказал он.

Исаджанян рассказал о конечной модели боевой дистанционной машины и грузовой дистанционной машины - гусеничном внедорожнике, предназначенном для перевозки грузов на опасные участки и эвакуации раненых с передовой.

Касаясь конечной модели боевой машины с дистанционным управлением, Исаджанян отметил, что она заменит солдата в боевых действиях. По его словам, дистанционно управляемый робот-автомобиль или робот-солдат «Скорпион» размером с человека, весом в 400 килограммов. Почему это так важно? Сможет ли он делать все, что может делать солдат на поле боя. Сможет ли он полноценно воевать?

«Он управляется дистанционно с расстояния до 10 километров и поддерживает качество видео с камеры. В очках виртуальной реальности оператор видит видео HD-качества, что помогает легко обнаруживать цели. Если оператор не замечает цель, прибор наводит на нее. Также важно, как быстро видео появляется на мониторе, если есть задержка, вести онлайн бой не получится. То есть, если видео появится на вашем мониторе менее чем через полсекунды, вы не сможете поразить движущуюся цель. Если связь с роботом потеряна, он автоматически возвращается на базу. Без подзарядки может работать довольно долго. Он может передвигаться не только по ровной местности, но и по крутым склонам, что важно в Армении. Даже при падении он сможет вновь встать и продолжить процесс», - подчеркнул Исаджанян.

Устройство настроено таким образом, что при стрельбе отдачи не бывает. На устройстве, созданном в 2017 году, устанавливается автомат АК 74, оно рассчитано и на пулемет или гранатомет, которые, одновременно могут быть установлены на нем. Они регулируются разными режимами, в зависимости от того, в каком режиме вы их используете», - подчеркнул Исаджанян.

По его словам, существуют американские и российские версии устройства, которые имеют много недостатков по сравнению с тем, что они создали. Он подчеркнул, что в российских и американских версиях устройство дистанционно управляется пультом, а их - пультом с очками виртуальной реальности. Оператор надевает очки и оказывается на поле боя. По словам создателя, уже через несколько минут он чувствует себя на поле боя. Созданная ими версия от пули автомата не повреждается. Если русская и американская версии защищены на 30-60%, то их продукт защищен на 90%. Исаджанян также подчеркнул, что ночью их устройство невозможно поразить. Оно также термостойкое, окрашено специальной термостойкой краской. Может преодолевать водоемы глубиной до 1 метра.

«Есть образцы и в других странах, но эти образцы должны пройти долгий путь, чтобы получить окончательный вид. Неисправности исправляются в ходе испытаний. В этом смысле мы проделали большую работу и исправили недостатки на 95%. Образец готов к серийному производству. Его можно использовать в войнах. Долговечность устройства находится на высоком уровне», - сказал Исаджанян и рассказал, что во время работы над американскими проектами они получили много предложений о сотрудничестве. Им предлагали постоянную работу.

«В 2017 году из Китая приехал один бизнесмен, он сказал, что очень интересуется нашей продукцией. Предложил сделать большие инвестиции и запустить производство в Китае, отметив, что покроет все финансовые расходы. Я ответил, подождите, если нашей стране не будет нужен «робот-солдат», тогда мы и поговорим», - сказал Исаджанян.

Авторы устройства уже много раз испытывали устройство, представляли его Министерству обороны РА, но им было отказано. Они подчеркивают, что если и в этом году им не удастся уговорить Минобороны присмотреться к устройству и разработать новое направление, то уже подумают обратиться к зарубежным предложениям.

«Себестоимость устройства составляет 40-45 000 долларов, если наше Министерство обороны предложит отдать устройства нашей армии по себестоимости, мы готовы и к этому», - подчеркнул Исаджанян.

По словам Исаджаняна, через месяц они собираются провести испытания, пригласив представителей МО. В Минобороны дали предварительное согласие.

Основатели компании готовы сотрудничать и с полицией.

Карине Тертерян