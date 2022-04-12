Братья и сыновья погибших в войне военнослужащих будут освобождены от обязательной воинской службы

Парламент принял во втором чтении законопроект, автором которого является депутат от фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян, согласно которому братья и сыновья военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, будут освобождены от обязательной воинской повинности. Как сообщает «Арменпресс», проект представил автор, в первом и втором чтениях в него были внесены некоторые изменения, согласно которым братья или сыновья погибших военнослужащих могут написать заявление и проходить службу по собственному желанию.

По словам Саркисяна, фракция «Честь имею» предлагала, чтобы упомянутые лица на службу призывались приказом министра, в Генеральный штаб Вооруженных сил.

«Я был против этого предложения. Цель этих изменений - социальная. Мы освобождаем братьев и сыновей погибших военнослужащих от военной службы, чтобы облегчить заботы семьи, дать им возможность работать и решать социальные проблемы, решать психологические проблемы в семье», - сказал автор проекта.

Он отметил, что фракция «Айастан» внесла еще одно предложение, предлагая призывать упомянутых лиц на военную службу сроком на шесть месяцев. Это предложение не было одобрено комиссией.

За законопроект проголосовали 68 депутатов. Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» приняли решение не участвовать в четырехдневных заседаниях Национального собрания, они отправятся в приграничные села РА и Арцаха.

Ранее Саркисян отметил, что после внесенных изменений круг бенефициаров не будет очень большим. Летний призыв 2022 года предусматривает, что законом воспользуются 10 граждан, зимний призыв - 17 граждан, летний призыв 2023 года - 11, зимний - 14 граждан, то есть потенциальных бенефициаров в течение следующих четырех призывов будет всего 52.