МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Афганистана

Временный поверенный в делах Афганистана в Иране был вызван во вторник в иранский МИД. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Fars, ему был заявлен решительный протест и объявлено о прекращении деятельности консульского отдела посольства Ирана в Кабуле до новых распоряжений.

Ранее перед иранским посольством в Кабуле и генеральным консульством в Герате прошли митинги, диппредставительства были забросаны камнями. Временному поверенному в делах Афганистана в Иране было сделано напоминание об ответственности правительства принимающей стороны за обеспечение безопасности иностранных диппредставительств. МИД Ирана призвал Афганистан к судебному преследованию напавших на посольство и генконсульство Ирана.

В понедельник жители Герата провели акцию протеста против притеснения афганских беженцев и мигрантов в Иране. В манифестации приняли участие несколько сотен человек.

7 апреля афганский телеканал TOLO News информировал о том, что афганские беженцы в Иране жалуются на ухудшение условий своего пребывания в стране. У многих из них отсутствуют документы, включая визы. Отмечалось, что в социальных сетях распространяются видеозаписи, свидетельствующие о том, что "афганские беженцы подвергаются преследованиям и пыткам в Иране". В свою очередь посольство исламской республики в Кабуле опровергло эти данные, назвав их недостоверными.