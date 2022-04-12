Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

Движение всех видов автотранспорта в направлении границы Грузии с Россией запрещено, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, передает Арменпресс.

Спциальный режим был введен из-за ухудшения погоды на указанной территориию

По данным Национального агентства окружающей среды, запрет действует на участке Коби - Гудаури дороги международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс, где зафиксирован средний уровень опасности схода лавин.

Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.