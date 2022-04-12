Араик Арутюнян принял посла Германии в Республике Армения Виктора Рихтера

Руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германии в Армении Виктора Рихтера.

Как сообщили Арменпресс в «Арменпресс» в правительстве Армении, глава Аппарата премьер-министра поздравил посла Рихтера с назначением и пожелал ему плодотворной работы.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, отметили усилия правительства РА, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе.

Стороны подтвердили приверженность обеспечению непрерывности текущих работ по активизации экономического сотрудничества, обсудили вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз, коснулись возможных направлений расширения сотрудничества между двумя странами.

Также отметили важность совместных усилий по активизации двустороннего экономического взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

Немецкая сторона, выразив удовлетворение в связи с официальным открытием Центра ТУМО в Германии, подчеркнула усилия руководителя Аппарата премьер-министра Араика Арутюняна в продвижении проекта ТУМО, отметив, что в армяно-германских двусторонних отношениях сфера ИТ очень перспективна, что также является стабильной опорой в процессе обозначения новых направлений сотрудничества.