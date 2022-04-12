Отныне армянская продукция в магазинах будет выделяться специальными логотипами

Для продвижения армянской продукции и представления ее общественности Министерство экономики в ряде торговых точек и магазинов одежды армянского производства проводит кампанию по информированию, размещая над всеми армянскими продуктами новые дизайнерские логотипы.

Как сообщает «Арменпресс», пресс-секретарь Министерства экономики Армении Гаяне Антонян отметила, что Министерство экономики РА в 2021 году запустило проект «Made in Armenia», цель которого - информировать широкую общественность об армянской продукции и повысить ее рейтинг, представляя все качественные и инновационные продукты.

Она сообщила, что в ходе проекта они успели пообщаться со многими производителями, потребителями и поняли, что существует одна общая проблема - низкий уровень осведомленности.

Целью проекта является и создание единой платформы, с помощью которой потребители и производители смогут быть на связи и узнавать о новейших армянских продуктах, а также об услугах.

По словам Гаяне Антонян, в рамках проекта «Made in Armenia» они инициировали работу с сетями супермаркетов и магазинов, и сейчас сотрудничают с сетью двух супермаркетов и с рядом магазинов одежды армянского производства.

«Сотрудничество заключается в следующем: рядом со всеми ценниками армянской продукции будут дизайнерские этикетки, созданные в рамках проекта «Made in Armenia», цель этих этикеток - направлять потребителей на покупки армянских продуктов, на обращение внимания на страну происхождения товара и предпочтение армянской продукции. Я думаю, что мы все должны сплотиться вокруг одной идеи: в основе крепкого государства - стабильная и прочная экономика, а в основе экономики - развитое местное производство», - заключила она.

По словам работников супермаркетов и магазинов одежды армянского производства, в последние годы внимание к армянской продукции значительно возросло, и такие отличительные и заметные этикетки также сыграют большую роль.