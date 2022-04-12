В резиденции президента РА состоялась церемония принятия присяги судей
14:29, 12 Апрель, 2022
При участии президента республики Ваагна Хачатуряна 12 апреля в президентской резиденции состоялась церемония принятия присяги судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Лорийской области Бакура Григоряна и судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области Карена Акопяна.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил новоназначенных судей, пожелал им успехов в этом ответственном деле.
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