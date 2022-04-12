Закрытие 11 аэропортов на юге России продлено до 19 апреля

Росавиация в восьмой раз продлила закрытие 11 аэропортов на юге России, теперь до 3:45 по московскому времени 19 апреля. Полеты в эти аэропорты запрещены с 24 февраля, передает Арменпресс.

Продление режима ограничения полетов затронуло аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам рекомендуется добираться до этих городов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме, заверили в Росавиации.