Время в Ереване: 11:07:36,   12 Апрель

Закрытие 11 аэропортов на юге России продлено до 19 апреля

Закрытие 11 аэропортов на юге России продлено до 19 апреля

Росавиация в восьмой раз продлила закрытие 11 аэропортов на юге России, теперь до 3:45 по московскому времени 19 апреля. Полеты в эти аэропорты запрещены с 24 февраля, передает Арменпресс.

Продление режима ограничения полетов затронуло аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам рекомендуется добираться до этих городов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме, заверили в Росавиации.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]