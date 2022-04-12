Германия предоставит Армении финансовую помощь в размере 116 миллионов 400 000 евро

В Национальном собрании заместитель министра экономики РА Рафаэл Геворгян представил проект ратификации Соглашения о финансовом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Федеративной Республики Германия на 2022 год. Как сообщает «Арменпресс», Геворкян отметил, что Республике Армения будет оказано финансовое содействие в размере 116 млн 400 000 евро.

«Содействие состоит из двух основных частей. 70 млн евро будет выделено на развитие малых и средних предприятий, 40 млн - на кредиты по развитию сферы возобновляемой энергетики. Механизм, с помощью которого будет оказана эта помощь, - банковская система страны. Действует Армяно-немецкий фонд, посредством которого деньги будут распределены в банковскую систему РА» - представил Геворкян.

Он также отметил, что соглашением предусмотрено 3,4 млн евро на реализацию программ по биоразнообразию и устойчивому развитию и 3,4 млн евро на техническую поддержку указанной программы.