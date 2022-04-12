Nokia уходит с российского рынка

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил об уходе с российского рынка, как передает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", - говорится в сообщении.

В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников, уточняют в компании.

"Что касается финансовых последствий этого решения, то в 2021 году на долю России приходилось менее 2% наших чистых продаж. Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь (финансового) прогноза на 2022 год, представленного в отчете", - говорится в сообщении.