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Южная Корея и США начали "предварительные штабные учения"

Южная Корея и США начали "предварительные штабные учения"

Военные США и Республики Корея запустили во вторник штабные учения по антикризисному управлению, предваряющие основные совместные командно-штабные учения, которые пройдут с 18 по 28 апреля. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Учения по антикризисному управлению связаны с отработкой действий при различных сценариях, которые предшествуют войне, поясняет Yonhap. Они пройдут с 12 по 15 апреля под руководством южнокорейского Комитета начальников штабов. 18 апреля начнутся командно-штабные учения в формате компьютерного моделирования, основанного на планах действий сторон в военное время. Эти тренировочные мероприятия в нынешнем году были перенесены с марта на апрель из-за президентских выборов в Южной Корее.

Ранее министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён заявил, что в апреле этого года возможен рост напряженности между Сеулом и Пхеньяном из-за совпадения множества факторов, таких как совместные американо-южнокорейские учения, празднование 110-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля, 90-летия Корейской народной армии 25 апреля.


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