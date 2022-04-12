Защитник прав человека РА с рабочим визитом выехала в Сюник

11 апреля сотрудники Офиса Защитника прав человека РА во главе с Омбудсменом Кристине Григорян в рамках совместного визита, организованного Фондом народонаселения ООН, выехали в Сюник.

Как сообщает «Арменпресс», с группой выехали постоянный координатор ООН в Армении Лила Петерс Яхья, глава Делегации ЕС в Армении Андреа Викторин и посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкиене.

Визит начался с посещения Капанского женского ресурс-центра и социального предприятия центра. Где прошла встреча с представителями сети женских центров: Капана, «ВИННЕТ Айастан» Мегри и с бенефициарами Гуманитарной программы Фонда населения ООН, перемещенными из Арцаха.

«Как защитник прав человека, я должна сказать, что одним из моих пяти приоритетов является экономическое и политическое укрепление женщин. Более половины нашего населения - женщины, но когда мы рассматриваем, как мы используем их потенциал, мы понимаем, что нам предстоит пройти долгий путь» - отметила Омбудсмен Армении Кристине Григорян.

Руководитель армянского офиса Фонда народонаселения ООН Цовинар Арутюнян, которая также является одним из первых инициаторов создания сети женских ресурсных центров «ВИННЕТ Айастан», представила гостей и членов сети и отметила, что опыт сети признан лучшим.

Руководитель Делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, обращаясь к присутствующим женщинам, сказала, что понимает трудности, с которыми они сталкивались и сталкиваются.

«Мы здесь, чтобы выслушать вас, понять ваше положение, понять, что мы можем сделать, чтобы эффективнее сотрудничать».

Для исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в Армении Лилы Питерс Яхиа это был первый визит в области Армении. Она отметила, что они с интересом выслушают предлагаемые женщинами решения относительно того, как они могут вместе, основываясь на предложенных решениях, продвигать работу вперед. Лила Петерс Яхья подчеркнула, что расширение прав и возможностей женщин является одним из приоритетных направлений ООН.

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Армении Инга Станите-Толочкиене сказала, что посольство Литвы содействует вопросу использования возобновляемых источников энергии в Сюнике, и как особое направление занимается и вопросом расширения прав и возможностей женщин.

Представители женских ресурс-центров Капана, Мегри рассказали о пройденном ими пути, о проделанной работе, программах и вызовах и предложили свои решения.

Обсуждения продолжатся в Офисе Омбудсмена в Капане на встрече с представителями НПО, затем делегация отправится в Горис.