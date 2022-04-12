Случай инфицирования новым вариантом омикрон-штамма коронавируса BA.4 зафиксирован в Бельгии. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Бельга со ссылкой на вирусологов из Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маса.

Образец выявлен в Валлонии (франкоязычная часть Бельгии) и впоследствии проанализирован в Брюссельском свободном университете.

Как считает ван Ранст, появление новых вариантов штаммов коронавируса само по себе не является важным событием. "Вирусы накапливают мутации, они всегда это делают. Новые версии еще появятся", - приводит агентство слова вирусолога.

Он также добавил, что появление новых вариантов "омикрона" лучше, чем возникновение принципиально нового штамма коронавируса.