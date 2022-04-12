Время в Ереване: 11:07:36,   12 Апрель

Армен Памбухчян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Армен Памбухчян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Указом президента РА Армен Памбухчян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно ст. 131 Конституции, а также ч. 1 ст. 5 Закона  «О структуре и деятельности правительства», назначить Армена Памбухчяна министром по чрезвычайным ситуациям», - говорится в указе президента.

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Армен Памбухчян ранее был освобожден с должности первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

1 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об освобождении Андраника Пилояна с должности министра по чрезвычайным ситуациям.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]