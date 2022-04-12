Цены на цветные металлы - 11-04-22

ЛОНДОН, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.75% и составила 3248.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.19% и составила 10200.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.52% и составила 2382.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.05% и составила 32483.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.76% и составила 43379.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.83% и составила 4290.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.10% и составила 42394.84 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.