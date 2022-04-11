Никаких позиционных изменений по всей линии соприкосновения после событий в Парухе и Караглухе не произошло: Инфоштаб

Азербайджанские войска продолжают оставаться на том же участке Караглуха, где 24-25 марта в результате действий Армии обороны было остановлено их продвижение. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Информационного штаба Арцаха.

«В ответ на различные запросы поясняем, что сегодняшнее интервью главы общины Сардарашен Гайка Акопяна 24news.am породило у многих ошибочные представления о ситуации.

В частности, азербайджанские войска продолжают оставаться на том же участке Караглуха, где 24-25 марта в результате действий Армии обороны было остановлено их продвижение, и этот участок находится поблизости от нескольких сел, в том числе общины Сардарашен.

В то же время азербайджанская сторона периодически распространяет по различным каналам дезинформацию о якобы новых вторжениях, последние из которых якобы были осуществлены в некоторых селах Мартакертского района. В реальности подобные утверждения являются абсолютно ложными, никаких позиционных изменений по всей линии соприкосновения после упомянутых выше событий в Парухе и Караглухе не зафиксировано.

Призываем следить только за официальными источниками информации и не поддаваться азербайджанской дезинформации», - говорится в сообщении.