Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта оплачивать российский газ в рублях. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет Reuters.

"У нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии", — приводит агентство его слова.

Сообщается, что в схему Будапешта входят планы использовать дочернюю компанию венгерской энергетической группы MVM — CEE Energy. Она будет оплачивать счет в евро, а Газпромбанк, в свою очередь, конвертирует полученные средства в рубли и переведет "Газпром экспорту".

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия зависит от российских нефти и газа.

Будапешт уже не первый раз делает подобные заявления: так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил о готовности республики платить за газ в рублях. Эти условия поставила Москва после усиления санкционного давления со стороны Запада: согласно планам, для иностранных покупателей откроют специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке, после чего они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, а затем будут осуществляться расчеты с поставщиком.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях. В Будапеште накануне напомнили, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением европейских санкций против России, поскольку у Венгрии двусторонний контракт с Россией и вопрос валюты оплаты — технический.