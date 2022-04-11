Ле Пен выступила за эволюцию европейской структуры

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что ее целью не является выход страны из Евросоюза.

"Я не хочу выходить из Евросоюза. Это не моя цель", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщила журналистам Ле Пен, которая находится с поездкой в департаменте Йонна на востоке Франции.

"Но вместе с тем я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала. Я говорю об этом на протяжении нескольких лет. Я говорила об этом в период последних европейских выборов. Мы хотим создать европейский альянс наций – свободный и суверенный", - отметила она.

Ле Пен наряду с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном вышла во второй тур президентских выборов, который состоится 24 апреля. Первый тур прошел в воскресенье, 10 апреля.