Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза
20:20, 11 Апрель, 2022
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.
"Нашей задачей является теперь, в первом полугодии, наконец, начать переговоры по вхождению (в ЕС) для Албании и Северной Македонии. Это давно назревший шаг", - заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
По ее словам, "в нынешней ситуации это является центральной задачей".
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