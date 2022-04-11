Канцлер Австрии назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими

Канцлер Австрии Карл Нехамммер назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным открытими, но жетскими.

"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в заявлении для СМИ, которое приводит Kurier.

Кроме того, глава австрийского правительства в беседе с российским лидером подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, "пока на Украине гибнут люди".

Нехаммер добавил, что поездка не была дружеским визитом. Он отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом отметил необходимость коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.

Нехаммер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.