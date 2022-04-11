Президент Ваагн Хачатурян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении 

Президент Ваагн Хачатурян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении Кишана Дан Деваля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в начале встречи посол подарил президенту Хачатуряну книгу главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара «Путь Индии: Стратегии для нестабильного мира».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития армяно-индийских отношений и новых направлениях сотрудничества.

Собеседники отметили, что у Армении и Индии есть большой потенциал для углубления сотрудничества, они могут реализовать взаимовыгодные программы в ряде сфер, в частности - высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта, авиасообщения, культуры и туризма.

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Индией. Соответственно было подчеркнуто, что на основе 30-летних межгосударственных отношений должны быть созданы возможности для реализации более амбициозных программ.