Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, первый тур голосования прошел в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

"Я хочу убедить наших соотечественников, которые голосовали за "Национальный фронт" и воздержались от того, чтобы меня поддержать", - сказал действующий президент Франции, который находится в понедельник в коммуне Данен на севере Франции.

Он также сообщил, что планирует в ближайшие дни поговорить со всеми кандидатами. При этом Макрон пояснил, что это будут не переговоры.