Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-04-22

ЕРЕВАН, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 апреля, курс доллара США сократился на 0.85 драмa и составил 474.84 драм. Курс евро вырос на 0.36 драмa и составил 518.15 драм. Курс российского рубля сократился на 0.31 драмa и составил 6.06 драм. Курс британского фунта сократился на 0.96 драмa и составил 619.43 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 84.59 драмa и составила 29638.30 драм. Цена серебра выросла на 3.08 драмa и составила 375.94 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.