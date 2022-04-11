Азиатские индексы - 11-04-22

ТОКИО, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.61% и составил 26821.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.38% и составил 1889.64 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.61% и составил 3167.13 пункта, а HANG SENG снизился на 3.03% и составил 21208.30 пункта.