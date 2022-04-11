Представители МККК посетили удерживаемых в Азербайджане армянских пленных

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили удерживаемых в Азербайджане армянских пленных и оказали им помощь в поддержании связи с их семьями. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в армянском офисе Международного комитета Красного Креста.

«В формате телефонных звонков, видеообращений и писем мы в этот период старались поддерживать частоту посещений и будем продолжать делать это, пока люди находятся в несвободе», — сказала руководитель отдела коммуникаций и профилактических программ офиса МККК в Армении Зара Аматуни.

Красный Крест не разглашает информацию об условиях содержания, обращении с ними или состоянии их здоровья, отмечая, что эти вопросы находятся на плоскости закрытого диалога.

По словам Аматуни, цель визитов - следить за состоянием пленников.

На заседании Постоянной комиссии НС по внешним связям 21 марта министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что в Азербайджане в плену находятся 38 человек, 3 из которых являются гражданскими лицами.