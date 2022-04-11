Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

Канада вводит санкции против еще 33 оборонных предприятий РФ

Канада вводит санкции против еще 33 оборонных предприятий РФ

Власти Канады решили ввести санкции еще против 33 российских предприятий оборонного сектора. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны в понедельник.

В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток".

Канада продолжит следить за развитием событий и координировать действия с международными партнерами, указывается в заявлении.

Канада 11 марта также ввела санкции против пяти россиян и 32 структур, связанных, в частности, с оборонным комплексом РФ, а также 15 марта – против 15 официальных лиц РФ, в том числе против вице-премьера Дмитрия Григоренко, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

В конце марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных мер против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины – в частности, под новые санкции подпали 160 членов Совета Федерации.

6 апреля МИД Канады объявил о расширении санкций против РФ за счет включения в санкционный список ряда российских представителей.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]