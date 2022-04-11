ЕС передал Грузии вопросник для предоставления статуса кандидата на членство в организации

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи в понедельник передал в Люксембурге главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили вопросник, заполнение которого позволит начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении республики в ЕС. Трансляцию передачи документа в прямом эфире вел грузинский телеканал "Имеди", передает Арменпресс.

"Это вопросник, по которому мы бы хотели знать где находится ваша страна, включая политическое и экономическое состояние. Еще одна часть вопросника - это соответствие вашего законодательства европейскому. Это первый шаг вашего европейского пути с нашей стороны. С нашей стороны мы готовы также работать с вами очень быстро, чтобы донести ваше мнение до Европейского Совета, как этого требуют правила", - сказал Варгейи.

Вопросник состоит из 40 страниц, в котором 369 вопросов к властям Грузии. Как ранее в понедельник отметил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, все ведомства будут задействованы в составлении ответов на вопросы, а процесс будет взят под его личный контроль.

Гарибашвили 3 марта подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Рекомендация Еврокомиссии Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - это первый официальный шаг на пути вступления. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий или "переговорных глав", которые она должна выполнить. Процесс переговоров может занимать от нескольких лет до неопределенно долгого периода. Быстрее всех этот путь прошла Финляндия - за 3 года, дольше всех - Турция, которая запустила переговоры о вступлении в ЕС осенью 2005 года, и к настоящему времени перспектива их завершения не просматривается.