РГ приветствует визит Нехаммера в Москву и любые контакты с руководством России

Правительство Германии приветствует визит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву и выступает за любые прямые контакты с руководством России с целью урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник на брифинге представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

"Я могу подтвердить, что канцлер Нехаммер в преддверии визита проинформировал канцлера Шольца о планах отправиться в Москву. Кроме того, я могу сказать, что мы приветствуем эту инициативу австрийского канцлера по поиску прямого контакта с [президентом России Владимиром] Путиным в Москве", - сказала она. "Мы выступаем за любые дипломатические усилия, нацеленные на прекращение боевых действий на Украине и создание предварительных условий для переговоров между Украиной и Россией", - добавила Хофман.

"Целью всех этих попыток является немедленное прекращение военных действий", - отметила она. Представитель кабмина ФРГ ушла от ответа на вопрос, готов ли Шольц сам отправиться в Москву.

Как ранее в понедельник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером обсудит ситуацию на Украине. Песков также добавил, что по инициативе австрийской стороны выбран закрытый формат встречи.