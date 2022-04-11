Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в Китае

Китайский Ухань получил статус города с самым быстрорастущим населением в КНР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лишь в 2021 году численность уханьского населения с постоянной пропиской подскочила на 1,2 миллиона человек и достигла 13,65 миллиона человек.

По прогнозу муниципальных властей, Ухань скоро пополнит список китайских мега-городов – под это определение подпадают муниципальные образования, в городской черте которых живет более, чем 10 миллионов человек. Сегодня в этот список входят семь городов: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин, Чэнду, Шэньчжэнь и Гуанчжоу.