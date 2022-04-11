Посол Доминиканской Республики вручил президенту Армении верительные грамоты

11 апреля чрезвычайный и полномочный посол Доминиканской Республики в Республике Армения Франк Ханс Даненберг Кастельянос (резиденция в Москве) вручил президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну верительные грамоты.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил посла со вступлением на должность и выразил уверенность, что Франк Ханс Даненберг Кастельянос при исполнении своей миссии наилучшим образом послужит развитию армяно-доминиканских отношений.

Посол заверил, что он приложит все усилия для еще большего обогащения и продвижения повестки отношений двумя странами.

Собеседники обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений и перспективах развития сотрудничества. Особо был выделен вопрос развития туризма между двумя странами, в качестве фактора, способствующего этому важному вопросу, была отмечена отмена визового режима между двумя странами и установление прямого воздушного сообщения.