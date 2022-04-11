Ожидается усиление ветра: возможны повреждения строений и деревьев

В некоторых районах республики, в основном в Гегаркунике, Вайоц Дзоре и Сюнике 12 апреля ожидается усиление ветра до 30-35 м/с.

Как сообщили «Арменпресс» в Центре гидрометеорологии и мониторинга, вследствие усиления ветра, возможны повреждения строений и деревьев.

При сильных порывах ветра населению рекомендуется соблюдать правила безопасности.