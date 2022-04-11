Министр обороны Южной Кореи отказал Киеву в поставках летального оружия

Министр национальной обороны Республики Корея Со Ук во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым 8 апреля снова обозначил, что считает поставки летального оружия на Украину затруднительными. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил официальный представитель оборонного ведомства Пу Сын Чхан.

"Был запрос на оказание помощи, связанной с оружием. Украинский министр спросил, нельзя ли поставить средства противовоздушной обороны. Министр Со Ук объяснил, что видит ограничения в поставках летального оружия на Украину ввиду ситуации в сфере безопасности Южной Кореи и влияния этого шага на военный потенциал южнокорейской армии", - приводит агентство Yonhap слова представителя министерства обороны.

Ранее в Сеуле уже обозначали затруднительность поставок летального оружия на Украину, вместо этого министерство обороны в марте передало ей каски, сухие пайки, одеяла, аптечки, палатки - всего 20 наименований предметов. Стоимость помощи оценивалась в $804 тыс., пишет Yonhap.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.