"ИрАэро" в апреле начнет летать на Superjet из Москвы в Израиль

Базирующаяся в Иркутске авиакомпания "ИрАэро" в 18 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Тель-Авив (Израиль). Как передает Арменпресс, об этом сообщает перевозчик.

"Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet 100 по понедельникам, средам, четвергам и субботам на период действия временно переданного допуска", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ей придется огибать через Казахстан закрытое воздушное пространство над южной частью России. В связи с этим в аэропорту Минеральных Вод будет выполняться краткосрочная техническая посадка для дозаправки. Все таможенные и пограничные формальности пассажиры будут проходить в московском аэропорту. После снятия ограничений с южной воздушной зоны авиарейсы будут выполняться напрямую.

Авиакомпания "ИрАэро" выполняет рейсы более чем в 70 городов России. Парк воздушных судов состоит из четырех типов самолетов: Airbus A319-100, Superjet 100, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.