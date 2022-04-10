В арцахском городе Мартуни открылся швейный класс

9 апреля государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян посетил с рабочим визитом Мартунинский район.

Как сообщили Арменпресс в аппарате госминистра Арцаха, Артак Бегларян принял участие в церемонии открытия швейного класса в профессиональном училище имени Владимира Хачатряна в Мартуни, который был организован совместно с фондами Genesis Armenia и Amkor Armenia. Цех оснащен 10 производственными и 6 профессиональными швейными машинами.

«По словам учредительного директора центра Genesis Armenia Абраама Гаспаряна, после трехмесячного курса обучения закройщиков и портных лучшие специалисты будут трудоустроены в более просторный и удобный цех, обеспечивающий 15 рабочих мест.

Артак Бегларян приветствовал эту программу, считая ее началом дальнейшего сотрудничества и одним из стимулов для сохранения силы народа Арцаха на своей земле. Госминистр подтвердил, что правительство Республики Арцах всегда будет поддерживать программы, направленные на развитие», - говорится в заявлении.

По словам источника, тогдашний госминистр, министр образования, науки, культуры и спорта Азербайджанской Республики Анаит Акопян обсудила с руководством колледжа необходимые шаги для дальнейшего развития учебного заведения.

Артак Бегларян вместе с главой районной администрации Эдиком Аванесяном провел в городе Мартуни ряд других встреч с руководством района и общин, где обсудил ряд работ, проводимых в сферах его координации, дал соответствующие поручения.

Отмечается, что государственный министр завершил рабочий день в Мачкалашене, где встретился с жителями, чтобы из первых уст ознакомиться с проблемами этого приграничного поселка