Программа «Немецкая дружба» продолжает поддерживать армянские школы

После ремонта Паникской средней школы был введен в эксплуатацию класс для работы с детьми с особыми потребностями. Создание доступной среды для обучения детей с особыми образовательными потребностями стало возможным благодаря благотворительной общественной организации «Армянский Каритас» в рамках Немецкой программы дружбы.

Как сообщил Арменпресс руководитель программы Мкртич Бабаян, в рамках программы был отремонтирован класс, установлены новые евроокна и двери, проведены работы по внутренней отделке. В рамках проекта класс был также заново обставлен: приобретена удобная мебель, стол для песочной терапии, дидактические материалы.

«Огромная радость быть с этими детьми. Сам Иисус сказал: «Пустите детей ближе к нам, ибо Царство Небесное подобно этим детям, потому что сердца их непорочны и чисты». Армянский Каритас, как и Армянская церковь, решил поддержать этих детей, так как социальная обязанность церкви состоит в том, чтобы поддерживать свою паству и народ», - сказал во время открытия класса викарий Католической церкви архимандрит Гарник Овсепян.

Выразив организации «Армянский Каритас» благодарность за проделанную работу, директор школы Арсен Мамиконян подчеркнул, что проделанная работа является большой инвестицией в общину. «Мы, в свою очередь, признательны за то, что сделано, чтобы наша работа стала эффективной и целенаправленной. Комната образцовая и уютная», - сказала помощник воспитателя Маргарита Бояджян.

В рамках программы «Немецкая дружба» в этом году в Артикском детском саду №4 заменены окна и подоконники, установлены новые двери.

Программа была запущена в 2003 году по инициативе преподавателей, учащихся и родителей гимназии Cardinal Fringes в Бонне, Германия. На сегодняшний день гимназия регулярно организует сбор средств для улучшения условий обучения детей школьного возраста в Армении и решения первоочередных проблем школ. Проект также поддерживает наращивание потенциала общин, способствуя участию общин на всех этапах проекта. Общины участвуют в проектах, предоставляя инвестиции в виде рабочей силы, строительных материалов и денег.

Арменуи Мхоян