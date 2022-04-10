COVID-19: в Армении за сутки подтверждено 15 случаев  

По состоянию на 11:00 часов 10 апреля в Армении было подтверждено всего 422 тыс. 677 случаев коронавирусной болезни, из которых 410 тыс. 324 – случаи выздоровления, 8620 случаев – со смертельным исходом.

На данный момент фактически получают лечение от коронавирусной болезни 2053 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 2355 тестов, по результатам которых подтверждено 15 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 граждан, случаев смерти не было отмечено.

Общее количество тестов — 2 миллиона 998 тысяч 412.