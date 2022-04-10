Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Апаране

В Арагацотнский областной отдел управления Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения 10 апреля в 01:36 поступил сигнал о том, что в Апаране произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что в начале улицы Баграмяна столкнулись автомобили Opel (водитель: А․Г) и VAZ-2107 (водитель Г․Е․).

До прибытия спасателей, пассажиры автомобиля VAZ-2107 А. Г. (2003 г.р.), Н.Х. (2003 г.р.), Ф․А. (2004 г.р.) и пассажиры Opel С.К. (2006 г.р.), Л. Т. (2004 г.р.), Г․ Г. (2004 г.р. ․) и С․ T. (2004 г.р.) были госпитализированы в МЦ Апаран, где медики оценили состояние здоровья пострадавших как средней тяжести, а состояние Ф․А. – как тяжелое. Последний был переведен в медицинский центр Эребуни в Ереване", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели огородили территорию, обесточили автомобили, закрыли вентили газовых баллонов.