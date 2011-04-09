Анонс мероприятий на 11 апреля
17:40, Апрель 09, 2022
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- 09.04-17:40 Анонс мероприятий на 11 апреля
- 09.04-17:16 В Грузии зафиксирован 341 новый случай коронавируса
- 09.04-16:54 Путин и Алиев говорили о начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы
- 09.04-16:43 Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Haaretz
- 09.04-16:26 Германия планирует усилить объекты гражданской обороны
- 09.04-16:07 Пашинян и Путин подтвердили важность выполнения трехсторонних заявлений
- 09.04-15:39 Мы за мир, но мы не можем торговатьтребованием народа —правом на самоопределение. Президент Арцаха
- 09.04-15:30 Украина рассчитывает получить в июне статус члена ЕС
- 09.04-14:57 Канцлер Австрии посетил Украину
- 09.04-14:35 Картина «Голубь мира» армянской художницы Кристины Оганеззбудет выставлена в Глендейле
- 09.04-14:21 В России за сутки от коронавируса вылечились 40 тысяч 100, госпитализированы-более 3 тысяч граждан
- 09.04-14:17 Экспорт не нефтяной продукции Ирана вырос
- 09.04-14:06 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
- 09.04-14:00 Владимир Зеленский хочет видеть Китай и Индию в числе стран - гарантов безопасности Украины
- 09.04-14:00 В Армении температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов
- 09.04-13:02 Иран ввел санкции в отношении 9 граждан США
- 09.04-12:49 За три месяца Армению посетили 250 тыс. 790 туристов
- 09.04-12:48 Министры иностранных дел Армении и Кипра подтвердили отличный уровень двусторонних отношений
- 09.04-12:42 Танго - в хоровом исполнении: хор «Комитас» по-новому прокомментирует работы известных авторов
- 09.04-12:04 Британский и французский дайверы выжили после более чем двух дней пребывания в море в Малайзии
- 09.04-11:51 Украина призывает исключить Россию из состава ОБСЕ
- 09.04-11:40 Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту присутствовать на церемонии вручения премии Оскар
- 09.04-11:30 Европейские индексы - 08-04-22
- 09.04-11:29 Американские индексы - 08-04-22
- 09.04-11:28 Цены на цветные металлы - 08-04-22
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