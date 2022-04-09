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В Грузии зафиксирован 341 новый случай коронавируса

В Грузии зафиксирован 341 новый случай коронавируса

В Грузии по состоянию на 9 апреля зафиксирован 341 новый случай заражения коронавирусом.

Как  передает Арменпресс, ссылаясь на созданный правительством Грузии сайт stopcov.ge, общее количество случаев в стране 1 млн 651 тыс. 322.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 445 пациентов. В общей сложности в стране инфекцию победили 1 млн 631 тыс. 9 человек. В стране от инфекции скончались еще 4 человека, всего-16 770 человек.


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